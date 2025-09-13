13 сентября 2025, 16:00

Сауль Канело Альварес — Теренс Кроуфорд: время начала и где смотреть трансляцию боя

Сауль Альварес будет защищать титул в бою с Теренсом Кроуфордом 14 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сауль Альварес.
Фото Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе, мексиканец Сауль Канело Альварес будет защищать свои титулы в бою с американцем Теренсом Кроуфордом в ночь с субботы на воскресенье, с 13 на 14 сентября.

Боксерский вечер состоится на арене Allegiant Stadium в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Главный бой начнется ориентировочно в 7.00 по московскому времени (советуем подключиться к трансляции заранее, с 6.00 мск).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя Альвареса и Кроуфорда.

В прямом эфире главный поединок и весь турнир в Лас-Вегасе покажет стриминговая платформа Netflix.

В России бой Альвареса и Кроуфорда не будет транслироваться официально, трансляции можно искать в тематических группах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Вариант просмотра видео трансляции боя Альварес vs Кроуфорд в прямом эфире — в этом плеере.

Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд.

35-летний Альварес за карьеру провел 67 боев и сменил пять весовых категорий, на его счету 63 победы (39 нокаутов), два поражения и две ничьих. Сауль дважды становился абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

37-летний Кроуфорд провел 41 бой и одержал 41 победу (31 нокаут). Теренс становился абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем и полусреднем весах.

