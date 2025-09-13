Кроуфорд: «Меня от остальных боксеров отличают мой менталитет, трудовая этика и готовность идти на риск»

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира Теренс Кроуфорд объяснил, чем он отличается от остальных боксеров.

«Меня от остальных боксеров отличают мой менталитет, трудовая этика и готовность идти на риск. Я все еще оттачиваю свои навыки, но в то же время учусь. Не хочу чувствовать, что я уже закончил свое обучение боксу», — приводит слова Кроуфорда The Ring.

В ночь с 13 на 14 сентября Кроуфорд проведет бой с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Канело Альваресом. Поединок состоится в Лас-Вегасе.