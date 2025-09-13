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13 сентября 2025, 21:48

Кроуфорд: «Меня от остальных боксеров отличают мой менталитет, трудовая этика и готовность идти на риск»

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира Теренс Кроуфорд объяснил, чем он отличается от остальных боксеров.

«Меня от остальных боксеров отличают мой менталитет, трудовая этика и готовность идти на риск. Я все еще оттачиваю свои навыки, но в то же время учусь. Не хочу чувствовать, что я уже закончил свое обучение боксу», — приводит слова Кроуфорда The Ring.

В ночь с 13 на 14 сентября Кроуфорд проведет бой с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Канело Альваресом. Поединок состоится в Лас-Вегасе.

Теренс Кроуфорд.У Теренса Кроуфорда 7 детей. Последнего он год назад заделал на стороне. Как объяснил это жене?

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Теренс Кроуфорд
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