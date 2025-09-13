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Альварес и Кроуфорд показали одинаковый вес перед боем

Евгений Козинов
Корреспондент

Мексиканец Сауль Альварес Канело и американец Теренс Кроуфорд прошли процедуру взвешивания перед боем за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Спортсмены на церемонии взвешивания показали одинаковый вес — 76 килограмм.

Поединок пройдет в воскресенье, 14 сентября на стадионе «Аллегиант».

35-летний Альварес за карьеру одержал 63 победы (39 нокаутов), на его счету также два поражения и две ничьих. На счету 37-летнего Кроуфорда 41 бой и 41 победа (31 нокаут).

Бокс Профессиональный бокс: Альварес — Кроуфорд
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Сауль Альварес
Бокс
Теренс Кроуфорд
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