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9 февраля 2025, 09:43

Сауль Альварес в мае проведет бой с кубинцем Скаллом

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сауль Альварес.
Фото Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO Сауль Альварес в следующем поединке встретится с кубинцем Уильямом Скаллом, сообщил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Бой состоится 3 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

На счету 34-летнего Альвареса 62 победы, два поражения и две ничьих за карьеру. Он является чемпионом WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе. В своем последнем поединке мексиканец единогласным решением судей победил пуэрториканца Эдгара Берлангу.

32-летний Скалл одержал 23 победы в карьере при отсутствии поражений.

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Сауль Альварес
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