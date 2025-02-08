Дерек Чисора — Отто Валлин: смотреть трансляцию боя

Дерек Чисора проведет бой в тяжелой весе с Отто Валлином 8 февраля

Дерек Чисора проведет бой в тяжелой весовой категории с Отто Валлином в субботу, 8 февраля. Шоу пройдет на Co-OP LIVE Arena в Манчестере (Англия). Начало — в 21.00 по московскому времени. Главный бой ожидается около 1.00 мск.

Официальной трансляции боксерского вечера в России не запланировано. В прямом эфире трансляции бесплатно появляются в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чисора (41 год) имеет рекорд в карьере — 35-13. В последнем бою, который состоялся 27 июля 2024 года, англичанин победил Джо Джойса единогласным решением судей.

Валлин (34 года) имеет рекорд в боксе — 27-2. Предыдущий поединок швед провел 26 июля 2024-го против Онориоде Эвариеме. Тогда Отто победил нокаутом.