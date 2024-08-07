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Альварес: «Готов подраться с Бенавидесом хоть завтра»

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (61-2) отметил, что для организации его боя с обладателем временного титула WBC в полутяжелом весе Дэвидом Бенавидесом (29-0) ему нужен хороший гонорар.

«Это, конечно, рискованно. Мой соперник — отличный боец, и к тому же он выходит на ринг на 11 килограммов тяжелее меня. Но меня это не пугает. Если мне предложат хорошую сумму, я готов подраться с ним хоть завтра», — сказал Альварес Swaye Universe.

Альварес и Эдгар Берланга (22-0) подерутся 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Бокс
Сауль Альварес
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