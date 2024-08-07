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Сегодня, 11:14

Альварес: «Если Турки Аль-Шейх хочет работать со мной, ему нужно принять мои условия»

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (61-2) заявил, что он не собирается принимать требования саудовского советника при королевском дворе в ранге министра и нынешнего председателя Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейха, чтобы сразиться с чемпионом мира в четырех весовых категориях Теренсом Кроуфордом (41-0).

«Я не стремлюсь к этому бою [с Кроуфордом]. Считаю, что Теофимо Лопес достоин его больше меня. Вчера мне написал Турки, чтобы обсудить поединок с Кроуфордом в феврале. Я ответил: «Я не собираюсь говорить ни о каком другом бое. Я на сто процентов сосредоточен только на этом поединке [с Эдгаром Берлангой]». Я уважаю Турки, но если он хочет работать со мной, ему придётся принять мои условия», — сказал Альварес журналистам перед боем с Эдгаром Берлангой (22-0).

Альварес и Берланга подерутся 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Бокс
Сауль Альварес
Теренс Кроуфорд
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