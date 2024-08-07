Альварес: «Бой с Кроуфордом — это легкие деньги»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (61-2) неожиданно заявил, что он легко победит чемпиона мира в четырех весовых категориях Теренса Кроуфорда (41-0).

«Бой с Кроуфордом? Почему бы и нет? Поймите меня правильно: он прекрасный боец, но для меня, учитывая мою весовую категорию, это будет легкий бой и легкий заработок. Если предложат достойные деньги, я соглашусь», — сказал мексиканец Swaye Universe.

Кроуфорд победил Исраила Мадримова (10-1) единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.

Альварес и Эдгар Берланга (22-0) подерутся 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.