Саудовский фонд благосостояния ведет переговоры о создании боксерской лиги

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) ведет переговоры с несколькими заинтересованными сторонами бокса о создании лиги, сообщает Reuters.

Несколько ведущих промоутеров, включая Matchroom Boxing и Golden Boy Promotions, вовлечены в переговоры, которые могут привести к сделке, оценивающей новый проект в 4-5 миллиардов долларов, сказал один из собеседников агентства.

В настоящее время в боксе действуют такие боксерские организации, как Всемирный боксерский совет, Международная боксерская федерация, Всемирная боксерская ассоциация и Всемирная боксерская организация, каждая из которых имеет свои собственные правила в отношении чемпионских поясов.

Саудовская Аравия вливает миллиарды долларов в спорт, пытаясь избавить королевство от нефтяной зависимости в рамках программы де-факто правителя наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда «Видение 2030», которая направлена на развитие туризма, частного сектора и создание рабочих мест.