Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 09:42

Джейк Пол и Майк Перри подерутся 20 июля

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Блогер и боксер Джейк Пол (9-1) встретится с экс-бойцом UFC и действующим бойцом Bare Knuckle Fighting Championship Майком Перри (0-1) 20 июля в Далласе, США. Бой пройдет по правилам бокса, сообщает Happy Punch. Анонс поединка состоится в ближайшее время.

Пол должен был подраться с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном (50-6), но бой был перенесен на 15 ноября из-за состояния здоровья Тайсона.

Перри выступал на профессиональном ринге один раз. В 2015-м он проиграл Кеннету Макнилу (13-5) нокаутом в четвертом раунде.

Бокс
Джейк Пол
Майк Перри
1
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Британские СМИ опасаются, что сербские фанаты нападут на англичан на Евро
Экс-владелец «Сатурна» Шишканов получил пожизненный срок
Второго фигуранта дела генерала Попова обвинили в мошенничестве
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Гладков сообщил о противопехотных минах ВСУ у границ Белгородской области
Популярное видео
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Саудовский фонд благосостояния ведет переговоры о создании боксерской лиги

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости