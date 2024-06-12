Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 07:20

Оскар Де Ла Хойя обратился к Альваресу: «Пошел ты к черту!»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) вновь раскритиковал абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (61-2).

«Канело, я только что посмотрел ещё одно видео, где ты говоришь чушь про меня. Ты постоянно повторяешь: «К черту Оскара, он украл у меня деньги». Почему ты обвиняешь других людей? Я точно знаю, что многие люди пользуются твоей добротой. Ты помог мне заработать, и я тебе очень благодарен. Но ты боишься Дэвида Бенавидеса. Пошел ты к черту!» — сказал Де Ла Хойя в соцсетях.

Компания Golden Boy Promotions Де Ла Хойи подписала Альвареса в 2010 году, когда он был 20-летним перспективным бойцом из Мексики, и помогла ему стать звездой в США. Но отношения между промоутером и бойцом со временем испортились и закончились тем, что Альварес подал в суд на Де Ла Хойю и Golden Boy в 2020 году, обвинив их в нарушении контракта и других претензиях.

Бокс
Оскар Де Ла Хойя
Сауль Альварес
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Биатлонистку Жюли Симон признали виновной по делу о мошенничестве
На Олимпиаде за Израиль выступит арабский спортсмен
Второго фигуранта дела генерала Попова обвинили в мошенничестве
Карпин заявил, что может уйти из сборной России. Что не устраивает главного тренера и кого могут назначить вместо него
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Суд в Москве арестовал на два месяца сотрудника НИИ ФСИН за призывы к терроризму
Популярное видео
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Давид Аванесян подерется с Джароном Эннисом за титул IBF 13 июля

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости