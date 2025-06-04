Руслан Проводников — Хосе Луис Кастильо: дата и где смотреть бой

Бывший чемпион WBO в первом полусреднем весе Руслан Проводников проведет бой-реванш с экс-обладателем пояса WBC Хосе Луисом Кастильо на турнире «Сокол» в субботу, 7 июня. Вечер бокса пройдет в Красноярске. Начало — в 15.00 по московскому времени.

В полном объеме турнир будет доступен на телеканале «Матч! Боец». В прямом эфире турнир бесплатно можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru с 17.00 мск. Также бой Проводников — Кастильо покажут в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Первой поединок Проводникова и Кастильо прошел в Москве в 2014 году. Тогда победу одержал россиянин техническим нокаутом.

Кастильо в 2014-м завершил карьеру. Проводников не выходил в ринг с 2016 года. В 2021-м россиянин провел выставочный бой против Али Багаутинова.