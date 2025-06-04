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Владислав Туйнов — Тимур Никулин: дата и где смотреть бой

Владислав Туйнов проведет бой против Тимура Никулина из Узбекистана 7 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Владислав Туйнов.
Фото Global Look Press

Российский боксер Владислав Туйнов проведет восьмираундовый бой во втором среднем весе против Тимура Никулина из Узбекистана в рамках турнира «Сокол» в субботу, 7 июня. Вечер бокса пройдет в Красноярске. Начало — в 15.00 по московскому времени.

В полном объеме турнир будет доступен на телеканале «Матч! Боец». В прямом эфире турнир бесплатно можно смотреть на «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru с 17.00 мск. Также бой покажут в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

На счету 27-летнего Туйнова 5 побед в профессиональном ринге. У 30-летнего Никулина в активе 9 побед и 2 ничьи.

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