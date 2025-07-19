Россиянин Мусаев проведет бой против мексиканца Боррего на турнире IBA в Душанбе

Российский боксер Вадим Мусаев проведет бой против мексиканца Хосе Мигеля Боррего за пояс IBA.PRO Intercontinental в весе до 67 кг. Поединок состоится 22 июля в Душанбе.

«Для меня бой с Боррегой — это хороший трамплин, хорошая глава в моей карьере. Это крепкий боксер, имеет опыт боев на длинной дистанции. Я уже хорошо изучил своего оппонента, посмотрел его поединки, в том числе и встречу с Агрба. В Борреге для себе отметил тот факт, что он настоящий боец, который будет идти до конца, будет до последнего давить, не будет сдаваться. Мне это нравится. Я настраиваюсь на серьезный бой», — цитирует Мусаева пресс-служба IBA.

Мусаев за карьеру провел 12 поединок и не потерпел ни одного поражения.