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19 июля 2025, 13:25

Поветкин: «Усик победит Дюбуа, хотя бой будет тяжелым»

Евгений Нарижный
Корреспондент
Александр Поветкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин поделился прогнозом на предстоящий бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Оба боксера хорошие, сильные, — сказал Поветкин «СЭ». — Наверное, Александр все-таки техничнее. Он правильно защищается, на ногах хорошо двигается. Я думаю, что Усик выиграет у Дюбуа, хотя бой будет тяжелым. Усик не нокаутирует, как тяжеловес? Ну, все равно побеждает, выигрывает, хорошо наносит удары — молодец».

Первый поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Усик одержал победу нокаутом в девятом раунде.

Второй бой между Усиком и Дюбуа пройдет в ночь на 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало поединка запланировано на 1.00 (мск).

Александр Усик&nbsp;&mdash; Даниель Дюбуа.Александр Усик — Даниэль Дюбуа: реванш. Онлайн-трансляция боя
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