Поветкин: «Усик победит Дюбуа, хотя бой будет тяжелым»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин поделился прогнозом на предстоящий бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Оба боксера хорошие, сильные, — сказал Поветкин «СЭ». — Наверное, Александр все-таки техничнее. Он правильно защищается, на ногах хорошо двигается. Я думаю, что Усик выиграет у Дюбуа, хотя бой будет тяжелым. Усик не нокаутирует, как тяжеловес? Ну, все равно побеждает, выигрывает, хорошо наносит удары — молодец».

Первый поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Усик одержал победу нокаутом в девятом раунде.

Второй бой между Усиком и Дюбуа пройдет в ночь на 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало поединка запланировано на 1.00 (мск).

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа