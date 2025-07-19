Поветкин — о гибели лучшего друга: «Он воевал за нашу Родину»

Бывший чемпион мира Александр Поветкин высказался о своем погибшем тренере и спарринг-партнере Игоре Нестерове.

«Это великий человек, я считаю, — сказал Поветкин «СЭ». — Он пошел и воевал за нашу Родину, Россию, и вот так, видите, получилось — его больше нет. Зато он с нами всегда [смотрит наверх]. Думаю, смотрит на нас и видит. Он большой вклад внес во все. Карьера? Это уже отдельно. Мы с ним были лучшими друзьями, друг друга понимали, вместе занимались, бегали-прыгали. Вместе ходили в баню, бассейн — все делали вместе. Это лучший друг мой».

Игорь Нестеров, тренер по силовой подготовке и спарринг-партнер Александра Поветкина, погиб при выполнении боевого задания в одной из стран Западной Африки.