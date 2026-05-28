Вечер бокса RCC Бивол — Айферт: полный кард турнира в Екатеринбурге

Вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions состоится на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге в субботу, 30 мая. Начало — в 15.00 по московскому времени (в 17.00 по екатеринбургскому времени).

В главном бою чемпион мира Дмитрий Бивол проведет защиту титулов IBF и WBA в полутяжелом весе в поединке против немецкого боксера Михаэля Айферта. Начало главного боя — после 23.30 по московскому времени.

Кард турнира RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге

В карде боксерского вечера запланировано 11 поединков.