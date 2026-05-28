Вечер бокса RCC Бивол — Айферт: полный кард турнира в Екатеринбурге
Опубликован полный кард вечера бокса RCC Бивол — Айферт
Вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions состоится на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге в субботу, 30 мая. Начало — в 15.00 по московскому времени (в 17.00 по екатеринбургскому времени).
В главном бою чемпион мира Дмитрий Бивол проведет защиту титулов IBF и WBA в полутяжелом весе в поединке против немецкого боксера Михаэля Айферта. Начало главного боя — после 23.30 по московскому времени.
Кард турнира RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге
В карде боксерского вечера запланировано 11 поединков.
- Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт
- Всеволод Шумков — Кристиан Оливо
- Мухаммад Шехов — Эрни Бетанкур
- Вадим Туков — Себастьян Папечи
- Никита Зонь — Гонсало Гарсия
- Шарабутдин Атаев — Сайпайер Рузи
- Сергей Лубкович — Майкл Кинг
- Константин Мишечкин — Олег Мисюра
- Гор Хачатрян — Валерий Оганисян
- Матвей Доценко — Шугаиб Насруллаев
- Сергей Манжуев — Герман Скобенко
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