Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Вечер бокса RCC Бивол — Айферт: полный кард турнира в Екатеринбурге

Опубликован полный кард вечера бокса RCC Бивол — Айферт
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images

Вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions состоится на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге в субботу, 30 мая. Начало — в 15.00 по московскому времени (в 17.00 по екатеринбургскому времени).

В главном бою чемпион мира Дмитрий Бивол проведет защиту титулов IBF и WBA в полутяжелом весе в поединке против немецкого боксера Михаэля Айферта. Начало главного боя — после 23.30 по московскому времени.

Кард турнира RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге

В карде боксерского вечера запланировано 11 поединков.

  • Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт
  • Всеволод Шумков — Кристиан Оливо
  • Мухаммад Шехов — Эрни Бетанкур
  • Вадим Туков — Себастьян Папечи
  • Никита Зонь — Гонсало Гарсия
  • Шарабутдин Атаев — Сайпайер Рузи
  • Сергей Лубкович — Майкл Кинг
  • Константин Мишечкин — Олег Мисюра
  • Гор Хачатрян — Валерий Оганисян
  • Матвей Доценко — Шугаиб Насруллаев
  • Сергей Манжуев — Герман Скобенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дмитрий Бивол
Бокс
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Самолет-разведчик НАТО замечен в районе Балтийского моря
Вертолет с сотрудниками избиркома совершил жесткую посадку на сахалинской трассе
Джокович проиграл 49-й ракетке мира в первом круге US Open-2026
Международная федерация баскетбола сняла все ограничения с российских команд
Новое уголовное дело возбуждено в отношении журналистки «Дождя» Котрикадзе
Мохаммади опять сотворил чудо-ассист с помощью сальто, «Волге» помогла отставка тренера. Что происходит в Первой лиге после 9-го тура
Популярное видео
Неонатолог — о раннем развитии детей в подкасте Ксении Шойгу
Неонатолог — о раннем развитии детей в подкасте Ксении Шойгу
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Магнитогорцы снова фавориты сезона. Новый «Шанхай»
Магнитогорцы снова фавориты сезона. Новый «Шанхай»
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бивол: «Перед первым боем с Бетербиевым были проблемы с режимом сна»

Бивол оказался на 50 г тяжелее Айферта перед поединком в Екатеринбурге
Новости
RSS RSS
Все новости