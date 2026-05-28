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Бивол: «Перед первым боем с Бетербиевым были проблемы с режимом сна»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский боксер Дмитрий Бивол в интервью «СЭ» рассказал о разнице в подготовке к первому и второму бою против соотечественника Артура Бетербиева.

В октябре 2024 годы боксеры провели первый поединок в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Тогда победу решением большинства судей одержал Бетербиев. В феврале 2025 года Бивол решением большинства судей взял реванш. Бой снова проходил в Эр-Рияде.

— Бои с Бетербиевым вообще интересно пересматривать?

— Первый бой пересматривал, так как готовился ко второму. А второй, по-моему, пересмотрел лишь раз. Потому что настолько устал от бокса, что мне неинтересно уже было. Пересмотрел его сразу — как картинка выглядела. Подумал: «Ну все, нормально, бой выигран, все хорошо, здесь получилось, здесь тоже, здесь нет». И... все.

— Во втором бою ты выглядел более бьющим и лучше готовым функционально. Что ты для этого поменял?

— Мы увеличили количество раундов спарринга, еще я наладил режим сна. У меня был не очень хороший режим сна перед боем — и чуть на спаррингах не доработал.

— А перед первым боем выспался вообще?

— Тут не то что перед боем... При тяжелой работе питание и сон играют важную роль. Потому что это восстановление. Если ты недостаточно восстанавливаешься, ты в тренировочном процессе не сделаешь тот объем, который нужен. В первой подготовке были определенные погрешности, и во второй мы их исправили, — сказал Бивол «СЭ».

30 мая 35-летний россиянин проведет поединок против немца Михаэля Айферта на турнире RCC Boxing в Екатеринбурге.

Дмитрий Бивол.«Не хочу, чтобы мои дети спарринговали и были боксерами». Бивол: Усик и Верхувен, вера, ответ Бетербиеву

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Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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