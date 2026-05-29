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Бивол оказался на 50 г тяжелее Айферта перед поединком в Екатеринбурге

Павел Лопатко
Дмитрий Бивол и Михаэль Айферт.
Фото соцсети

Церемония взвешивания участников боксерского вечера, который пройдет 30 мая, состоялась в Екатеринбурге.

Участниками главного боя станут россиянин Дмитрий Бивол и немец Михаэль Айферт.

По итогам взвешивания Бивол показал на весах 79,1 кг, а его оппонент — 79,05 кг.

35-летний Бивол встретится с 28-летним Айфертом в поединке за титулы WBA и IBF, на которые Айферт является обязательным претендентом.

В карьере россиянина 25 боев на профессиональном ринге, в которых он одержал 24 победы и потерпел 1 поражение. У Айферта 14 боев — 13 побед при 1 поражении.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию поединка Бивола и Айферта.

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Дмитрий Бивол
Михаэль Айферт
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