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19 июля 2025, 10:45

Василевский о бое-реванше Усика и Дюбуа: «Если Усик будет в своей обычной форме, то Дюбуа вряд ли удастся по нему попасть»

Известный российский боец ММА Вячеслав Василевский в разговоре с «СЭ» оценил расстановку сил в бою-реванше Александра Усика и Даниэля Дюбуа. По его мнению, шанс у британца появится только при плохой подготовке и низкой мотивации соперника.

Александр Усик и&nbsp;Даниэль Дюбуа: первая дуэль взглядов перед боем реваншем в&nbsp;2025 году.Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2: основная информация о бое-реванше за звание абсолютного чемпиона мира

«Усик фаворит, хотя я думаю, что Дюбуа тоже может попасть. Александр сам по себе более обученный, да и по классу он выше. Дюбуа — более природный, чаще бьющий, у него может быть больше мотивации. Если у Усика не будет сильной мотивации, которая у него бывает обычно, то у Дюбуа есть шансы. Если все-таки Усик будет в своей обычной форме, такой же заряженный, то вряд ли удастся по нему попасть, а если он не даст по себе попасть, он сам будет попадать много и соответственно заберет бой. Может быть, не нокаутом, но по очкам. Усик фаворит в любом случае», — сказал Василевский «СЭ».

38-летний Усик (23-0) и 27-летний Дюбуа (22-2) проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в ночь с субботы на воскресенье, 19 на 20 июля. Первый поединок боксеров состоялся 26 августа 2023 года и закончился досрочной победой Александра.

Александр Антоняк

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа

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Александр Усик
Даниель Дюбуа
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