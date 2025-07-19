Мэнни Пакьяо — Марио Барриос: во сколько начнется бой, где смотреть трансляцию
Мэнни Пакьяо и Марио Барриос проведут бой 20 июля
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо и мексиканец Марио Барриос проведут бой в ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 июля. Вечер бокса примет арена «МГМ Гранд» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Время начала — после 5.00 по московскому времени 20 июля.
Бокс Профессиональный бокс: Барриос — Пакьяо
Официальная трансляция поединка не состоится в России. Следить за ключевыми событиями и результатом боя Пакьяо — Барриос можно в матч-центре на нашем сайте.
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На кону — звание чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC.
Рекорд 46-летнего Мэнни Пакьяо — 62 победы (39 нокаутом), потерпел восемь поражений и завершил два боя вничью. 30-летний Марио Барриос — действующий чемпион мира в полусреднем весе по версии WBC, его профессиональный рекорд — 29 побед (18 нокаутом), два поражения и одна ничья.
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