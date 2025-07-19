Тим Цзю — Себастьян Фундора: во сколько начнется бой, где смотреть трансляцию

Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю и американец Себастьян Фундора проведут бой в ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 июля. Вечер бокса примет арена «МГМ Гранд» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало — после 3.00 по московскому времени 20 июля.

Бокс Профессиональный бокс: Фундора — Цзю

На кону — чемпионский пояс в первом среднем весе по версии WBC.

Официальная трансляция поединка не состоится в России. Следить за ключевыми событиями и результатом боя Цзю — Фундора можно в матч-центре на нашем сайте.

30-летний Цзю в профессиональной карьере одержал 25 побед и потерпел два поражения. У 27-летнего Фундоры — 22 победы, одно поражение и одна ничья, он является действующим обладателем поясов WBC и WBO.

Первый поединок Цзю и Фундоры состоялся в марте 2024 года. Тогда американский боксер одержал победу раздельным решением судей.