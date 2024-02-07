Пол Малиньяджи: «Камбосос и раунда не выиграет у Ломаченко»

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Пол Малиньяджи (36-8) считает, что экс-чемпиону мира в легком весе Джорджу Камбососу (21-2) следует завершить карьеру.

«Я буду рад, если Камбосос завершит карьеру. Не думаю, что он выиграет и раунд у Ломаченко. Мне кажется, после этого боя он завершит карьеру. Но надо отдать ему должное, он сумел добиться успеха в бою с Тиофимо Лопесом. Я не против боя Камбососа с Ломаченко, я против того, чтобы он дрался за титул», — сказал Малиньяджи ProBoxTV.

Василий Ломаченко (17-3) и Камбосос подерутся 12 мая за вакантный титул IBF в легком весе в Перте, Австралия.