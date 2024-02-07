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Сегодня, 08:44

Сергей Ковалев отреагировал на перенос своего боя: «Лечу к своей семье»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4) заявил, что прервал подготовку к бою с Робином Сафаром (16-0) и отправился к семье, так как вечер бокса, который должен был состояться 17 февраля, был перенесен на 18 мая.

«Как уже многим стало известно, что весь кард боев в Эр-Рияде 17 февраля перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом Тайсона Фьюри, которое он получил во время тренировочного спарринга. Раз такая жвачка, то я лечу к своей семье. Побуду немного с детишками, а также со своей любимой, после чего продолжу подготовку к 18 мая», — написал боксер в соцсетях.

Вечер бокса был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом у Тайсона Фьюри (34-0), полученного во время спарринга. Место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Сергей Ковалев
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