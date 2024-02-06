Победитель боя за пояс IBA между Атаевым и Альфонсо получит 350 тысяч долларов

Стал известен призовой фонд боя за пояс IBA между чемпионом мира-2023 и двукратным чемпионом России Шарабутдином Атаевым (6-0, КО 4) и бронзовым призером Олимпийских игр-2020, азербайджанцем кубинского происхождения Лореном Альфонсо Домингесом. Бой в весе до 86 кг пройдет 16 февраля в Душанбе (Таджикистан).

«Не думаю, что у Шарабутдина есть какое-то психологическое преимущество. Кубинцы сами по себе устойчивые и расслабленные. Плюс именно Атаев будет выходить в ранге сильнейшего боксера этого веса, и Шарабутдин может потерять больше, чем тот же Альфонсо. Боксер из Азербайджана, по сути, в случае поражения ничего не теряет в отличие от Атаева. Ну и плюс не будем забывать об очень приличных призовых, которые стоят на кону. Победитель получит 350 тысяч долларов, а проигравший — 150 тысяч. И понятно, что на обоих боксеров будет оказываться определенное психологическое давление», — приводит слова менеджера Атаева Эдуарда Кравцова пресс-служба Федерации бокса России.

Этот 10-раундовый поединок возглавит шоу из серии турниров «Ночь чемпионов IBA».