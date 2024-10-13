Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 17:23

Тактаров: «Проверил бы на профпригодность судью, который отдал победу Бетербиеву со счетом 116:112»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров оценил прошедший боксерский поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

«Ребята закатили очень интересный бой. Это были два направления. Можно спекулировать, какое из них лучше, но кто правильнее подготовится, тот и будет побеждать в этих боях. 116-112 — это совсем перебор. Я бы проверил этого судью на профпригодность. Разницу в одно-два очка я еще могу принять. Попаданий все равно было больше у Бивола, но напор в последних раундах был за Бетербиевым. Он смотрелся опаснее. У него есть такая черта, что чем больше его бьешь, тем мощнее он отвечает. Задача — не дать ему ответить задолго до окончания раунда. Все свои затяжные атаки Бивол начинал минуты за полторы», — цитирует Тактарова Vprognoze.ru.

Поединок боксеров прошел в ночь на 13 октября в Эр-Рияде. После 12 раундов судьи отдали победу Бетербиеву 114-114, 115-113, 116-112. 39-летний боксер остался непобежденным — 21 победа в профессиональной карьере. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым. Ранее он выиграл 23 поединка.

Источник: Vprognoze.ru
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Олег Тактаров
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
Семак высказался о Соболеве, Глушенков назвал неожиданного кумира и не приехал к Карпину. Что происходит в «Зените» во время паузы в РПЛ
Ивлева не пустили на матч хоккейного «Динамо»
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Россиянка Хромачева выиграла шестой титул в парном разряде за сезон
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР
Популярное видео
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Мичков дебютировал в НХЛ
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Антон Курьянов оставил пост генменеджера «Авангарда»
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Шестеркин отказался от контракта на 88 миллионов долларов
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол: бой двух россиян за звание абсолютного чемпиона мира
Команда Бивола подаст протест на результаты боя с Бетербиевым
Василевский: «У Бетербиева было больше желания забрать бой, чем у Бивола»
Чаниев: «Реванш Бивола и Бетербиева будет более интересным, чем первый бой»
Рамазан Исмаилов: «Бетербиев переработал Бивола темпом и тоннажем»
Силлах заявил, что победа Бивола выглядела бы как «ограбление» Бетербиева
Кудухов уверен, что Бивол в ближайшем будущем станет абсолютным чемпионом мира
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости