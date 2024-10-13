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Сегодня, 17:58

Команда Бивола подаст протест на результаты боя с Бетербиевым

Сергей Разин
корреспондент
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Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images

Вадим Корнилов, менеджер российского боксера Дмитрия Бивола, заявил, что команда подаст протест на результаты боя с Артуром Бетербиевым.

«Рефери понимает, что сделал. Это очень разрушительная проблема для спорта. Есть разные организации, у которых много супервайзеров, дружащих с судьями. Они обнимаются с промоутерами, и... все это похоже на большую схему. Этот судья провёл много боёв, он был в них хорош. Было бы замечательно, если б они посадили его и заставили посчитать все эти удары. Хочу посмотреть, где он увидел 116:112, как он это посчитал», — приводит слова Корнилова YouTube-канал BoxNation.

12 октября в главном бою боксерского вечера Бетербиев победил Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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Материалы сюжета: Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол: бой двух россиян за звание абсолютного чемпиона мира
«Этому судье сказали, что победа должна быть за таким-то человеком». Тренер Бивола — о скандальном судействе боя с Бетербиевым
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