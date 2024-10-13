Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 17:04

Василевский: «У Бетербиева было больше желания забрать бой, чем у Бивола»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец Вячеслав Василевский прокомментировал победу Артура Бетербиева над Дмитрием Биволом.

«На самом деле бой, конечно, на тоненького. Можно отдать и Биволу, он был где-то лучше. Наверное Бетербиев делал больше для победы, больше шел вперед, обострял, больше нагнетал особенно к концу раунда и практически в каждом раунде. Он дорабатывал, показывал инициативу. Может быть, это повлияло на решение судей — у Артура было больше желания забрать бой, он был более агрессивен, напорист.

Всегда будут недовольные. Мне понравилось, как Бивол сказал, что у него нет никаких претензий, и что он наверное что-то не доработал, поэтому спорить с судьями нет смысла. Если выигрывать, то выигрывать явно. Наверное, он прав. Если бой на тоненького, то всегда будут вопросы, критика, сомнения, поэтому если хочешь выиграть, то 100 процентов надо выигрывать явно. В этом бою этого не было, так что все справедливо", — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

12 октября в главном бою боксерского вечера Бетербиев победил Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Источник: Metaratings
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Россиянка Хромачева выиграла шестой титул в парном разряде за сезон
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
Ивлева не пустили на матч хоккейного «Динамо»
Семак высказался о Соболеве, Глушенков назвал неожиданного кумира и не приехал к Карпину. Что происходит в «Зените» во время паузы в РПЛ
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Популярное видео
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Мичков дебютировал в НХЛ
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Антон Курьянов оставил пост генменеджера «Авангарда»
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Шестеркин отказался от контракта на 88 миллионов долларов
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол: бой двух россиян за звание абсолютного чемпиона мира
Команда Бивола подаст протест на результаты боя с Бетербиевым
Тактаров: «Проверил бы на профпригодность судью, который отдал победу Бетербиеву со счетом 116:112»
Чаниев: «Реванш Бивола и Бетербиева будет более интересным, чем первый бой»
Рамазан Исмаилов: «Бетербиев переработал Бивола темпом и тоннажем»
Силлах заявил, что победа Бивола выглядела бы как «ограбление» Бетербиева
Кудухов уверен, что Бивол в ближайшем будущем станет абсолютным чемпионом мира
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости