Айферт перед боем с Биволом: «Я этнический русский и глубоко связан с Россией»

Немецкий боксер Михаэль Айферт перед боем с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Дмитрием Биволом рассказал о связи с Россией.

Поединок Айферта и Бивола состоится 30 мая на турнире RCC в Екатеринбурге.

«Я этнический русский. Довольно большая часть моей семьи живет в России. Естественно, я глубоко связан с Россией. Регулярно ездил туда с самого раннего детства. Обычно приезжаю, чтобы навестить бабушку с дедушкой, родственников, друзей», — приводит «Чемпионат» слова Айферта.

Боксер добавил, что в Екатеринбурге будет чувствовать себя как дома.

«Вообще-то одна сторона моей семьи происходит из Нижнего Тагила, это совсем рядом с Екатеринбургом. Огромная часть моей семьи сейчас живет там», — добавил он.

На счету 35-летнего Бивола 24 победы и 1 поражение на профессиональном ринге. В апреле 2025 года он отказался защищать чемпионский титул WBC. В активе 28-летнего Айферта 13 побед при 1 поражении.

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