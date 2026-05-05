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5 мая, 07:21

Бивол выпал из топ-5 рейтинга лучших боксеров мира от The Ring, Иноуэ стал новым лидером

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский боксер Дмитрий Бивол покинул первую пятерку рейтинга лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий по версии журнала The Ring.

Россиянин опустился с пятого на шестое место, уступив позицию американцу Дэвиду Бенавидесу, который в последнем поединке победил Хильберто Рамиреса и завоевал титулы WBA Super и WBO в первом тяжелом весе.

Новым лидером рейтинга стал японец Наоя Иноуэ. Он поднялся на первую строчку после победы над Дзюнто Накатани и защиты звания абсолютного чемпиона мира. Вторым идет украинец Александр Усик, третью позицию занимает американец Шакур Стивенсон.

На счету 35-летнего Бивола 24 победы и 1 поражение. Следующий бой россиянин проведет 30 мая в Екатеринбурге против немца Михаэля Айферта на турнире RCC Boxing Promotions. Для него это будет первый поединок с февраля 2025 года, когда он победил Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира, позднее лишившись пояса WBC.

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Дмитрий Бивол
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