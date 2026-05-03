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3 мая, 09:47

Бенавидес нокаутировал Рамиреса и завоевал два чемпионских пояса в первом тяжелом весе

Алина Савинова

Американский боксер Дэвид Бенавидес одержал победу над мексиканцем Хильберто Рамиресом в главном поединке на турнире в Лас-Вегасе.

29-летний американец доминировал практически во всех раундах и в шестом нокаутировал соперника. Мексиканец отказался от продолжения боя из-за травмы глаза.

Бенавидес стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Всемирной боксерской организации (WBO) в первом тяжелом весе. На его счету теперь 32 победы (26 — нокаутом) и ни одного поражения. В активе 34-летнего Рамиреса 48 побед при двух поражениях.

В своем предыдущем поединке в ноябре 2025-го Бенавидес нокаутировал Энтони Ярда, а Рамирес в июне того же года единогласным решением судей победил Юньера Дортикоса.

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