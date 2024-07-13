Муслим Гаджимагомедов нокаутировал китайца Чжаосиня и стал чемпионом мира по версии WBA

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов победил китайца Чжана Чжаосиня в главном поединке турнира «Ночь чемпионов IBA», который проходит в Серпухове.

Гаджимагомедов выиграл поединок техническим нокаутом. Рефери остановил бой за 10 секунд до конца четвертого раунда.

27-летний Гаджимагомедов стал чемпионом мира по версии WBA в весовой категории до 101,6 кг. В профессиональной карьере россиянин провел 4 боя и одержал 4 победы.

У 28-летнего Чжаосиня 12 побед, 3 поражения и 1 ничья.