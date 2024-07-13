Батыргазиев прокомментировал победу над ирландцем Кэроллом в бою за временный чемпионский пояс WBA

Российский боксер Альберт Батыргазиев прокомментировал свою победу над ирландцем Джоно Кэроллом в со-главном поединке турнира «Ночь чемпионов IBA», который проходит в Серпухове.

Батыргазиев одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

«Бой прошел так, как мы и планировали. Прочувствовал, что могу удосрочить соперника, воспользовался моментом. Да, получилось не сразу, поэтому пришлось наносить точечные удары по печени. Нужно было доработать начатое, так скажем. И все получилось. Хочу поблагодарить Всевышнего, спасибо Богу, что помог. Я подошел к этому бою без травм. Я очень рад, что мне удалось порадовать свою семью, друзей, болельщиков. Их поддержка чувствовалось. Также хочу поблагодарить своего соперника, он был в хорошей форме, но мы подобрали нужные ключики и открыли нужную дверь. Идем дальше! Мне нужны пояса, я хочу стать абсолютным чемпионом миром и не в одной весовой категории. Приношу извинения за свою наглость, но это так», — приводит пресс-служба турнира слова Батыргазиева.

Благодаря победе над Кэроллом Батыргазиев стал временным чемпионом мира по версии WBA в весовой категории до 58,9 кг.