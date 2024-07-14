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Сегодня, 06:49

Джарон Эннис досрочно победил россиянина Давида Аванесяна

Давид Хачатрян
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Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Джарон Эннис (32-0, 28 KO) защитил титул в бою с россиянином Давидом Аванесяном (30-5, 18 KO), одержав победу в пятом раунде. По ходу боя Аванесян падал в нокдаун. Угол претендента отказался от продолжения боя. Бой состоялся 13 июля в Филадельфии, США.

Эннис стал полноправным обладателем пояса IBF. До этого он владел временным титулом чемпиона, так как титул чемпиона принадлежал Теренсу Кроуфорду (40-0, 31 KO).

Аванесян идет на серии из двух поражений. В прошлом поединке он проиграл Кроуфорду чуть позже — нокаутом в шестом раунде. Бой состоялся 10 декабря 2022 года в Омахе, США.

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