Минеев и Исмаилов сделали вес перед боем по боксу
Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев и Магомед Исмаилов взвесились перед боем по боксу.
Минеев показал на весах 91,4 кг. Вес Исмаилова составил 91,8 кг.
Бойцы возглавят турнир по боксу, который состоится 20 июля в Москве.
В 2021 году в турнире AMC Fight Nights в Сочи Минеев техническим нокаутом в третьем раунде победил Исмаилова.
Итогом их первого противостояния по правилам ММА, которое состоялось в 2018 году, стала ничья.
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