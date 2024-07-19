Минеев и Исмаилов сделали вес перед боем по боксу

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев и Магомед Исмаилов взвесились перед боем по боксу.

Минеев показал на весах 91,4 кг. Вес Исмаилова составил 91,8 кг.

Бойцы возглавят турнир по боксу, который состоится 20 июля в Москве.

В 2021 году в турнире AMC Fight Nights в Сочи Минеев техническим нокаутом в третьем раунде победил Исмаилова.

Итогом их первого противостояния по правилам ММА, которое состоялось в 2018 году, стала ничья.