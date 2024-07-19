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Сегодня, 10:46

Минеев и Исмаилов сделали вес перед боем по боксу

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Владимир Минеев.
Фото «СЭ»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев и Магомед Исмаилов взвесились перед боем по боксу.

Минеев показал на весах 91,4 кг. Вес Исмаилова составил 91,8 кг.

Бойцы возглавят турнир по боксу, который состоится 20 июля в Москве.

В 2021 году в турнире AMC Fight Nights в Сочи Минеев техническим нокаутом в третьем раунде победил Исмаилова.

Итогом их первого противостояния по правилам ММА, которое состоялось в 2018 году, стала ничья.

Владимир Минеев&nbsp;&mdash; Магомед Исмаилов. Минеев и Исмаилов снова встретятся: главная информация о бое по правилам бокса
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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