Минеев и Исмаилов снова встретятся: главная информация о бое по правилам бокса

Первые два поединка прошли по правилам ММА.

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут третий бой. На этот раз — в боксерском ринге.

Когда и где пройдет бой Минеев — Исмаилов

Поединок между Минеевым и Исмаиловым состоится в Москве в субботу, 20 июля. Место проведения — Live Arena.

Формат и правила боя

Бой будет проводиться по правилам профессионального бокса. Формула поединка — восемь раундов по три минуты.

Владимир Минеев. Фото Эдуард Корниенко, Известия

Рекорд Минеева

34-летний Владимир «Волжанин» Минеев оформит дебют в боксе в своей профессиональной карьере. Рекорд Минеева в смешанных единоборствах — 16 побед, одна ничья и одно поражение.

Рекорд Исмаилова

38-летний Магомед «Лысый Хищник» Исмаилов в профессиональном боксе провел три поединка и в каждом одержал победу. Исмаилов одолел Оланреваджу Дуродолу, Александара Илича и Ивана Штыркова, все бои завершились решением судей. В ММА у Исмаилова 18 побед, одна ничья и три поражения.

Магомед Исмаилов. Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Результаты последних боев Минеева и Исмаилова

Последние пять боев Владимир Минеев провел по правилам кикбоксинга. Он нокаутировал боснийца Эрко Джуна, а также бразильцев Фернандо Родригеса и Рафаэля Карвальо. Поединки против Ивана Штыркова и Константина Глухова Минеев выиграл по очкам.

Магомед Исмаилов последний раз сражался с тем же Штырковым по боксу, а ранее он одолел решением судей Александра Шлеменко.

Результаты предыдущих боев Минеева и Исмаилова

Друг против друга бойцы бились два раза. Впервые это произошло 19 октября 2018 года, тогда поединок закончился ничьей. Реванш состоялся спустя три года — в этот раз победил Минеев, который закончил поединок в третьем раунде. Оба поединка прошли по правилам смешанных единоборств.

Владимир Минеев. Фото Эдуард Корниенко, Известия

Кто фаворит боя Минеев — Исмаилов

Эксперты склоняются к мнению, что Минеев является серьезным фаворитом в этом поединке — коэффициент на его победу составляет 1,35. При этом кэф на победу Исмаилова — 4,15. Если поединок продлится меньше семи раундов, сыграет коэффициент 3,0.

Что говорят участники боя

Владимир Минеев полагает, что третий поединок против Исмаилова удастся, но не верит, что у Магомеда получится все то, что он планирует.

«Когда я смотрю на Магомеда Исмаилова, я чувствую, что у нас будет хороший бой, — сказал Минеев «СЭ». — Реально видно, что он будет делать все, что он говорит, но это вот в боксе так не работает, как в MMA. Бокс — это искусство, это не просто выйти и подраться, газовать. Бокс — это не шахматы, тут думать надо».

Магомед Исмаилов уверен в своей победе и сравнил свой поединок против Владимира Минеева с футбольным матчем.

«Я хотел в ММА сначала, но не соглашались, — сказал Исмаилов «Матч ТВ». — Потом я сказал, что я его перебоксирую. И я смогу победить. 20 июля я буду безбашенным нападающим. Я буду забивать голы, а он будет пытаться отбить. Он же был вратарем, я слышал. Да, была травма, из?за чего слетел бой с Токовым. Потому захотелось сперва подраться в боксе с Минеевым, а потом вернуться в ММА к бою с Токовым».

Магомед Исмаилов. Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Где смотреть бой Минеев — Исмаилов

Бой Минеева и Исмаилова в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 22:00 20 июля по московскому времени, ее окончание запланировано на 0.30 21 июля.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Минеев — Исмаилов, результат будет доступен на нашем сайте.