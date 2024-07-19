В ночь на 21 июля состоится большой боксерский вечер, главным событием которого станет поединок YouTube-блогера Джейка Пола и экс-бойца UFC Майка Перри. Ивент состоится на Amalie Arena в Тампе (штат Флорида, США). Начало — в 03:00 по московскому времени. «СЭ» публикует основной кард.

Главный кард боксерского вечера:

Джейк Пол — Майк Перри

Аманда Серрано — Стиви Морган

Эштон Силв — Лукас Бахди

Хулио Сесар Чавес-младший — Юрайя Холл

Тони Агилар — Кори Марксмен

Шедейша Грин — Наташа Спенс

Следить за ходом поединков можно на платформе DAZN. В России легальной трансляции не будет.

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