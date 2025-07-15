Мэнни Пакьяо — Марио Барриос: дата и ориентировочное время начала боя

Филиппинец Мэнни Пакьяо, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях, и мексиканец Марио Барриос встретятся в ночь на воскресенье, 20 июля. На кону — титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC. Поединок состоится на арене «МГМ Гранд» в Лас-Вегасе (США) и начнется не ранее 5.00 по московскому времени.

46-летний Пакьяо не выходил на ринг с августа 2021 года. За карьеру он одержал 62 победы (39 из них — нокаутом), потерпел восемь поражений и завершил два боя вничью.

30-летний Марио Барриос является действующим чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBC, у него 29 побед (18 из них — нокаутом), 2 поражения и 1 ничья.