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15 июля 2025, 13:10

Мэнни Пакьяо — Марио Барриос: дата и ориентировочное время начала боя

Мэнни Пакьяо и Марио Барриос встретятся в ночь на 20 июля
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Филиппинец Мэнни Пакьяо, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях, и мексиканец Марио Барриос встретятся в ночь на воскресенье, 20 июля. На кону — титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC. Поединок состоится на арене «МГМ Гранд» в Лас-Вегасе (США) и начнется не ранее 5.00 по московскому времени.

46-летний Пакьяо не выходил на ринг с августа 2021 года. За карьеру он одержал 62 победы (39 из них — нокаутом), потерпел восемь поражений и завершил два боя вничью.

30-летний Марио Барриос является действующим чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBC, у него 29 побед (18 из них нокаутом), 2 поражения и 1 ничья.

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Марио Барриос
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Мэнни Пакьяо
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