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15 июля 2025, 18:21

Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов

Руслан Минаев

Украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа провели дуэль взглядов перед реваншем.

Бой пройдет в ночь на 20 июля в Лондоне (Великобритания). На кону будут стоять чемпионские пояса в тяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF.

Во время битвы взглядов команда украинца кричала: «Усик». В ответ на это британец несколько раз выкрикнул: «Новый (чемпион)».

Александр Усик и&nbsp;Даниэль Дюбуа: первая дуэль взглядов перед боем реваншем в&nbsp;2025 году.Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2: основная информация о бое-реванше за звание абсолютного чемпиона мира

В первом поединке между боксерами, который состоялся в 2023 году, Усик одержал победу нокаутом в девятом раунде.

38-летний украинец одержал за карьеру 23 победы и не потерпел ни одного поражения. На счету 27-летнего британца 24 боя: 22 победы и 2 поражения.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа

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Александр Усик
Даниель Дюбуа
Бокс
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