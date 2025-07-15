Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов
Украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа провели дуэль взглядов перед реваншем.
Бой пройдет в ночь на 20 июля в Лондоне (Великобритания). На кону будут стоять чемпионские пояса в тяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF.
Во время битвы взглядов команда украинца кричала: «Усик». В ответ на это британец несколько раз выкрикнул: «Новый (чемпион)».
В первом поединке между боксерами, который состоялся в 2023 году, Усик одержал победу нокаутом в девятом раунде.
38-летний украинец одержал за карьеру 23 победы и не потерпел ни одного поражения. На счету 27-летнего британца 24 боя: 22 победы и 2 поражения.
Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа
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