Тим Цзю — Себастьян Фундора: дата и ориентировочное время начала боя

Тим Цзю и Себастьян Фундора проведут второй поединок

Австралийский боксер российского происхождения Тимофей (Тим) Цзю встретится с американцем Себастьяном Фундорой в ночь на воскресенье, 20 июля. На кону — чемпионский пояс в первом среднем весе по версии WBC. Поединок пройдет на арене «МГМ Гранд» в Лас-Вегасе (США), начало — не ранее 3.00 по московскому времени.

30-летний Цзю одержал 25 побед и потерпел два поражения в профессиональном боксе. В апреле он победил Джозефа Спенсера техническим нокаутом.

В профессиональном рекорде 27-летнего Фундоры — 22 победы, одна ничья и одно поражение. В марте американец техническим нокаутом одолел Чордейла Букера.

Первый поединок Цзю и Фундоры состоялся в марте 2024 года. Тогда Себастьян одержал победу раздельным решением судей.