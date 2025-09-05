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5 сентября 2025, 04:59

Майк Тайсон и Флойд Мэйвезер проведут бой весной 2026 года

Евгений Козинов
Корреспондент
Майк Тайсон.
Фото Global Look Press

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон в социальной сети X анонсировал бой против экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего. Поединок состоится весной 2026 года.

59-летний Тайсон за профессиональную карьеру провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (из них 44 — нокаутом). В 2011 году он был включен в Международный зал боксерской славы.

48-летний Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Американский боксер одержал 50 побед (27 — нокаутом) в 50 боях на профессиональном ринге.

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Майк Тайсон
Бокс
Флойд Мейвезер-младший
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