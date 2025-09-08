Рой Джонс назвал Джозефа Паркера наиболее вероятным соперником Александра Усика
Бывший чемпион мира Рой Джонс рассказал, кого видит следующим соперником для абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика.
«Я не вижу сейчас никого, кто мог бы его победить. Но самым вероятным соперником выглядит Джозеф Паркер. Это единственный бой, который может стать определенным вызовом, ведь Паркер имеет боксерские навыки, скорость рук, умеет двигаться», — приводит слова Джонса The Ring.
19 июля 38-летний украинец нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира. На его счету 24 победы (15 — нокаутом) в профессиональной карьере и ни одного поражения. На счету 32-летнего Паркера 36 побед в 39 боях (24 — нокаутом) при 3 поражениях.
24 июля Всемирная боксерская организация (WBO) объявила о назначении переговоров по проведению титульного поединка между Усиком и Паркером.