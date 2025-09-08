Рой Джонс назвал Джозефа Паркера наиболее вероятным соперником Александра Усика

Бывший чемпион мира Рой Джонс рассказал, кого видит следующим соперником для абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика.

«Я не вижу сейчас никого, кто мог бы его победить. Но самым вероятным соперником выглядит Джозеф Паркер. Это единственный бой, который может стать определенным вызовом, ведь Паркер имеет боксерские навыки, скорость рук, умеет двигаться», — приводит слова Джонса The Ring.