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Кузьмин и Халидов возглавят турнир IBA.PRO 10 в Санкт-Петербурге

Бой в тяжёлом весе между россиянами Сергеем Кузьминым (19-2, КО 14) и Мурадом Халидовым (10-0, КО 5) возглавит турнир «БЕТСИТИ IBA.PRO 10», который пройдёт 7 октября в Санкт-Петербурге. Рейтинговый поединок будет рассчитан на восемь раундов.

Последний официальный бой 38-летнего Кузьмина прошёл в июле 2023 года в Санкт-Петербурге, когда боксёр досрочно победил Германа Монтеса. В сентябре 2024 года Кузьмин успешно дебютировал на голых кулаках. Кузьмин — двукратный чемпион России и чемпион Европы-2010.

Халидов известен по выступлениям на голых кулаках. Он владел титулом лиги «Наше дело», побеждал чемпиона Top Dog Олега «Фомича» Фомичева. На первом турнире IBA Bare Knuckle в конце июля в Москве Халидов по прозвищу Чемпион нокаутировал Ивана «Огнеборца» Смирнова. В мае в Душанбе на турнире «IBA.PRO 6» Халидов одолел Халимжона Мамасолиева из Узбекистана. Тот бой пошёл в зачёт IBA.PRO.

В со-главном событии «IBA.PRO 10» пояс чемпиона России в первом полусреднем весе в 10-раундовом бою разыграют Георгий Челохсаев (24-2-1, КО 16) и Ваге Саруханян (21-4-2, КО 4). Примечательно, что оба боксёра одержали по одной победе в зачёте IBA.PRO.

Шестираундовые рейтинговые бои на турнире «IBA.PRO 10» проведут россияне Карина Тазабекова и Чеэраф Ашалаев. Призёр чемпионата и Кубка России 2025 года Ашалаев (2-0 IBA.PRO) в поединке во втором среднем весе встретится с Саджадом Мехраби (6-5-2, КО 4) из Ирана. Четырёхкратной чемпионке России и финалистке чемпионата Европы-2019 Тазабековой (5-0, КО 1) в бою во втором легчайшем весе будет противостоять Лина Касвека (9-2, КО 4) из Танзании.

Турнир «IBA.PRO 10» будет организован генеральным директором IBA.PRO Алом Сиестой при поддержке президента IBA Умара Кремлёва, Федерации бокса России и Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга. Генеральным партнером шоу выступит букмекерская компания БЕТСИТИ.

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