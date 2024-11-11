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11 ноября, 23:30

Майк Тайсон — Джейк Пол: дата и время проведения боя

Майк Тайсон и Джейк Пол проведут бой в Арлингтоне 16 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Майк Тайсон.
Фото Global Look Press

Американские боксеры Майк Тайсон и Джейк Пол проведут бой в тяжелом весе в ночь на субботу, 16 ноября в Арлингтоне (штат Техас, США). Вечер бокса состоится на арене «AT&T Stadium» и начнется в 0.00 по московскому времени.

58-летний Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, который завершил карьеру в 2005 году с рекордом 50-6 (еще два боя признаны несостоявшимися). С тех пор Железный Майк провел два показательных поединка — против Кори Сандерса (в 2006-м) и Роя Джонса-младшего (в 2020-м).

27-летний Пол — популярный блогер и профессионально занимающийся боксом спортсмен. С 2020 года он проводит бои с другими звездами, экс-спортсменами и бойцами ММА. Рекорд Джейка — 10-1.

Поединок между Тайсоном и Полом должен был состояться 20 июля 2024 года, однако в конце мая экс-чемпиона мира экстренно госпитализировали в Лос-Анджелесе прямо из самолета, на котором он прилетел из Майами. Выяснилось, что у легенды бокса случился приступ язвы и врачи настаивали на ограничении физической активности Майка.

Официальных трансляций боя Майк Тайсон — Джейк Пол в России не планируется. Показывать поединок в прямом эфире будет эксклюзивно онлайн-платформа «Netflix».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя. Ключевые события и результат поединка Тайсон — Пол можно также отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Джейк Пол
Майк Тайсон
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