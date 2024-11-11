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Сегодня, 19:34

Тайсон и Пол получат за бой 60 миллионов долларов на двоих

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Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон получит 20 миллионов долларов за бой с блогером Джейком Полом.

Поединок состоится 15 ноября и будет носить статус официального. Он рассчитан на 8 раундов по 2 минуты и пройдет в Арлингтоне, штат Техас, США.

Полу причитается вдвое больший гонорар — около 40 миллионов долларов. Об этом американец заявил на пресс-конференции.

Тайсон возобновил карьеру в 2020 году после перерыва в 15 лет, проведя ничейный поединок против Роя Джонса-младшего. Сейчас знаменитому боксеру 58 лет.

На счету 27-летнего Пола 10 побед в профессиональном боксе.

Джейк Пол. Джейк Пол снова разнес звезду ММА. Следующим соперником станет 58-летний Тайсон

Источник: FightTime
Бокс
Джейк Пол
Майк Тайсон
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