Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 12:25

Сборная Казахстана по боксу выступит на чемпионате Азии

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер национальной команды Кайрат Сатжанов заявил, что сборная Казахстана выступит на чемпионате Азии в Таиланде, который проведет Азиатская Конфедерация бокса (ASBC), входящая в IBA.

«Мы будем участвовать на чемпионате Азии, который будет проходить в Таиланде с 30 ноября по 12 декабря 2024 года. Значит ли это, что после перехода бокса Казахстана в World Boxing турниры IBA для нас не закрыты? Да», — заявил Сатжанов Legalbet.kz.

4 ноября Казахстанская федерация бокса присоединилась к World Boxing — организации, которая конкурирует с IBA. После Олимпийских игрных игр в Париже, где мужская сборная Казахстана завоевала одну серебряную медаль (Нурбек Оралбай, 80 кг), Сатжанов занял пост главного тренера команды.

Источник: Legalbet.kz
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
За что Амарала уволили из «Спартака»
Умер 17-летний саночник из сборной Москвы
СМИ узнали об опасениях Киева из-за проведения Трампом переговоров по формуле Вэнса
Пушилин назвал очень серьезными разрушения в Угледаре
Россия сделала представление Израилю после удара у авиабазы Хмеймим в Сирии
Дробязко заявила в суде, что ждет ребенка
Популярное видео
Клубы КХЛ против драфта
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Пятое поражение СКА
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Амур» летит в пропасть
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Майк Тайсон — Джейк Пол: дата и время проведения боя

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости