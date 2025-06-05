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5 июня 2025, 15:43

Ломаченко объявил об окончании карьеры

Сергей Разин
корреспондент

Украинский боксер Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры.

«В жизни любого боксера наступает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день настал. Благодарен за все победы, неудачи на ринге и в жизни. Рад тому, что в конце карьеры пришло понимание, в какую сторону должен двигаться человек. Не победить на ринге, а побороть ветхого человека. И в конце обрести свою награду.

Низкий поклон и самые теплые слова, которые только есть в этом мире, посвящаю и желаю тебе, папа. Для меня среди людей номер один. Моя семья всегда рядом, они всегда были искренне рады моим победам. И горько переживали поражения. Но они сделали нас только сильнее», — сказал Ломаченко в социальных сетях.

На счету 37-летнего Ломаченко 18 побед (12 — нокаутом) при 3 поражениях. Украинец является двукратным олимпийским чемпионом.

В своем последнем бою в мае 2024 года он победил Джорджа Камбососа в поединке за вакантный титул IBF.

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Василий Ломаченко
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