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5 июня 2025, 19:14

Российский промоутер Титов получил награду IBF за вклад в развитие бокса

Международная боксерская федерация IBF предоставила российскому промоутеру, генеральному директору компании RCC Boxing Герману Титову награду за вклад в развитие профессионального бокса на мировом уровне.

Титов получил награду на юбилейной, 40-й ежегодной конвенции IBF в Атлантик-Сити (США).

В настоящий момент шесть боксеров RCC Boxing Promotions входят в мировые топ-15 IBF: Шарабутдин Атаев и Василий Войцеховский (79,4 кг), Павел Силягин (76,2 кг), Вадим Туков (72,6 кг), Харитон Агрба (63,5 кг) и Заур Абдуллаев (61,2 кг).

Организация IBF сняла все санкции с российского бокса в июне 2024 года.

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