Лебедев: «МОК лишил мир отличных боксеров, а IBA сумеет себя реализовать»

Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев считает, что руководство Международной боксерской ассоциации (IBA) в условиях отстранения будет развивать отношения с дружескими федерациями.

«Скажу обо всем спорте в целом на примере России. Столкнувшись с санкциями, мы стараемся развивать свое. Встречи с партнерами из разных стран никуда не деваются, проводятся поединки с кубинцами, имеется здоровая конкуренция с представителями государств Азии. МОК лишил мир отличных боксеров, а IBA сумеет себя реализовать», — цитирует RT Лебедева.

МОК до сих пор не принял решение по поводу того, будут ли допущены спортсмены из России к участию в летней Олимпиаде-2024 в Париже. Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.