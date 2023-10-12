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Лебедев: «МОК лишил мир отличных боксеров, а IBA сумеет себя реализовать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев считает, что руководство Международной боксерской ассоциации (IBA) в условиях отстранения будет развивать отношения с дружескими федерациями.

«Скажу обо всем спорте в целом на примере России. Столкнувшись с санкциями, мы стараемся развивать свое. Встречи с партнерами из разных стран никуда не деваются, проводятся поединки с кубинцами, имеется здоровая конкуренция с представителями государств Азии. МОК лишил мир отличных боксеров, а IBA сумеет себя реализовать», — цитирует RT Лебедева.

МОК до сих пор не принял решение по поводу того, будут ли допущены спортсмены из России к участию в летней Олимпиаде-2024 в Париже. Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Международная ассоциация бокса отправлена в&nbsp;нокаут. МОК отправил в нокаут любительский бокс. Международная ассоциация окончательно лишена признания
Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1215603-lebedev-boks-iba-sankcii
Бокс
Денис Лебедев
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Лебедев считает, что МОК нейтрализовал IBA из-за Кремлева
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