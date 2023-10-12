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Промоутер Цзю: «Чарло буквально убежал от Тима»

Давид Хачатрян
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Промоутер чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе Тима Цзю (23-0) Джордж Роуз заявил, что Цзю не будет ждать возвращения чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBA, WBC и IBF Джермелла Чарло (35-2).

«Брайан Мендоса, Эррол Спенс, Теренс Кроуфорд, Канело Альварес… вот что ждет Тима Цзю дальше, — сказал Роуз в интервью Fox Sports Australia. — В первую очередь, Тиму предстоит действительно опасное испытание в лице Мендосы. Он легко может стать лучшим в дивизионе наряду с Тимом, а его нокаутирующая мощь просто чудовищна. Но если Тим справится с самым тяжелым испытанием, которое ему предстоит пройти в это воскресенье, то после этого его ждут только самые большие и лучшие бои.

У Чарло был шанс, но он убежал. Он буквально убежал. Он бежал от боя с Тимом за неоспоримый титул, а потом бегал по рингу от Канело и добежал до самого банка. И если учесть, что Тим сейчас самый активный боец в мире, он не собирается сидеть и ждать, пока Чарло надумает вернуться.

Конечно, мы хотим, чтобы Тим стал неоспоримым чемпионом мира, но когда парень, владеющий остальными поясами, проводит один бой раз в один-два года, это не очень хороший бизнес».

Цзю следующий бой должен провести против временного чемпиона по версии WBC Брайана Мендосы (22-2) 15 октября. Для Цзю это будет первая защита титула WBO.

Бокс
Джермелл Чарло
Тим Цзю
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